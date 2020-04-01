Театральный центр "Космос" впервые проведет аудиочитку пьесы

| Фото: Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Театральный центр "Космос" пригласил горожан стать участниками аудиочитки пьесы Марты Райцес "Колибри-печаль".

Стать чтецом может любой желающий. Для этого необходимо выбрать роль, написать в группу "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте", а затем начитать текст своего персонажа на диктофон. Из полученных отрывков сформируют общую запись пьесы, аудиочитка которой появится уже на следующей неделе.

"У нас была запланирована серия читок в рамках театральной лаборатории для подростков "Здесь Я". Из-за карантина мероприятия перешли в формат онлайн, но принцип выбора пьес сохранился. Мы посмотрели шорт-листы российских драматургических конкурсов 2019-20 гг. и выбрали из них пьесы для подростковой аудитории. Формат аудио показался нам любопытным, во-первых, потому что интересно пробовать что-то новое: онлайн-читки мы уже проводили, а аудио – еще нет. Во-вторых, так мы можем подключить зрителей", – поделилась с Moi-portal.ru театровед, театральный критик, заместитель руководителя Театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Такой формат заинтересовал не только тюменцев. Известно, что среди участников будут и жители других городов. Поэтому уже сейчас театральный центр планирует следующую аудиочитку – по пьесе Марии Малухиной "Море. Звезды. Олеандр".