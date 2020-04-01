Заключены контракты по всем объектам дорожного ремонта в Тюменской области

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

В Тюменской области заключены контракты по всем объектам дорожного ремонта, которые пройдут в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.

Всего в 2020 году будет отремонтировано 206 объектов, общая протяженность ремонта - 176,42 км.

В городе Тюмени подрядчики уже приступили к работам на улице Велижанской.

Самые масштабные работы предстоят на территории Тюменского района. В 57 населенных пунктах здесь будет отремонтировано 164 объекта, общая протяженность обновленных дорог составит более 74 км.

Стартовал ремонт и на региональных дорогах. Дорожная техника вышла на приведение в порядок участков обхода города Тюмени, а также на областные дороги Тюмень-Криводанова и Каменка-Кулаково.

Все работы в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” продлятся ,согласно контракта, до 15 октября 2020 года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.