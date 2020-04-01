Тюменцам напомнили, как не принести коронавирус в дом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение социальной дистанции и тщательное мытье рук поможет сократить риски заражения коронавирусом. В департаменте здравоохранения напомнили об основных правилах, как не принести вирус в дом и не заразиться самому.

Главной рекомендацией, как и прежде, остается по минимуму выходить из дома, в магазинах необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию: не приближаться к людям на метр-полтора. А если вы видите человека с признаками ОРВИ, желательно исключить любые контакты с ним.

Если вы не используете специальные защитные и перчатки, которые по приходу домой снимаете и выбрасываете, то после посещения людных мест необходимо тщательно вымыть руки с мылом. А до этого не прикасайтесь ни к губам, ни к носу, ни к глазам.

Кстати, ходить в магазины лучше в одиночестве, оставлять малышей дома со старшими братьями и сестрами или со вторым родителем. Ведь маленькие дети могут взять в рот грязные руки, которыми трогают тележки, или попробовать на вкус игрушки с прилавка, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".