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Театр "Ангажемент" набирает актеров в новый спектакль

Общество, 13:52 19 апреля 2020

Театр «Ангажемент» | Фото: Театр «Ангажемент»

Театр "Ангажемент" начал подготовку "Острова сокровищ" в онлайн-формате.

Желающим стать частью творческого коллектива предложили записать видеопробы и разместить на открытое голосование в группе молодежного театра. Часть актеров уже утвердили.

По результатам голосования в борьбе за исполнение роли пирата Билли Бонса с большим отрывом победил Алексей Шлямин. На роль Слепого Пью пользователи почти единогласно выбрали Леонида Окунева.

Впрочем, в голосовании за Джима Хокинса ситуация сложилась не такая однозначная. Узнать, кто исполнит роль главного героя романа, а также найти тексты и инструкции к видеопробам можно в группе "Ангажемента" во "ВКонтакте" . Присоединиться к борьбе за выход на сцену можно до 23 апреля.

Когда состоится спектакль неизвестно. Поэтому поклонникам театра предлагают купить билет с открытой датой. Проект поддержали более 30 человек, сообщает "Тюменская область сегодня".

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