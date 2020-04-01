Строительство социальных объектов в Тюменской области возобновлено

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В Тюменской области возобновили работы строительные организации, которые заняты на возведении социальных объектов на территории региона.

В рамках реализации национального проекта "Демография" строится четыре детских сада: в мкр Ямальский-1, мкр Войновка, мкр Суходолье, мкр Плеханово. Одновременно строится десять школ, четыре из которых в Тюмени – в мкр Европейский (4-й Заречный), в Казарово, в районе улиц Зеленского-Менделеева и в районе ЖК Звездный городок. Две школы – в Уватском районе, две – в Тобольском районе и по одной - в Тюменском и Вагайском районах. Причем, семь школ из десяти строится в рамках программы замены деревянных школ.

Все строительные организации направили в установленном порядке уведомление о начале работы и были включены в единый реестр работающих предприятий Тюменской области для продолжения строительства.

Также будет продолжена работа по заключению новых контрактов на строительство социальных объектов. До конца месяца планируется заключение контракта на строительство еще одного детского сада в мкр Плеханово в районе улицы Кремлевской.

Всего же до конца 2020 года в Тюмени начнется строительство еще 16 детских садов. Это в три раза больше, чем в прошлом году. В 2019 году в Тюменской области ввели шесть детских садов, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.