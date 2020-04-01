МЧС: жарить шашлыки на балконах запрещено

| Фото: ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Многие с первым теплом открывают шашлычный сезон. Однако нынешней весной большая часть жителей остается на самоизоляции в городских квартирах. Жарить шашлыки на балконах запрещено, напоминают в ГУ МЧС по Тюменской области.

"Опасности две: огонь, который может переметнуться в жилье, и дым, которым могут надышаться сами участники готовки и их соседи, - предупредил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев. – Кроме здравого смысла есть запрет, прописанный в "Правилах противопожарного режима в РФ, предусмотрены штрафы для нарушителей".

Согласно "Правилам", "запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц". Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: штраф для граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей.

В первом квартале 2020 года из-за неосторожного обращения с огнем в многоквартирных домах в Тюменской области произошло 23 пожара.

Соседи могут пожаловаться на нарушителей в правоохранительные органы, пишет "Вслух.ру".