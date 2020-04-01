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Тюменский автор завершил работу над книгой о семье Романовых

Общество, 19:23 19 апреля 2020

Фото из Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени

Подготовка к изданию книги "Романовы: преданность и предательство" началась в Тюмени. Об этом сообщил тюменский писатель Сергей Козлов, который трудился над этим проектом вместе с Дмитрием Мизгулиным при участии продюсера Олега Урушева.

"События большого романа о царской семье происходят в Петрограде, Москве, Белграде, Вене, Берлине, Лондоне, Перми, Алапаевске, Омске, Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске, - отметил Сергей Козлов. - Они охватывают период 1914-1918 годов, но есть отступления и в более ранние, и в более поздние времена. Нам удалось собрать сведения обо всех офицерах, которые планировали освободить семью последнего императора. Почему это не получилось – читайте".

По его словам, в романе много мистики, которая связана с известным в России прорицателем Авелем, святым Серафимом Саровским и, естественно, нашим земляком Григорием Распутиным.

"Вымышленных персонажей в романе – минимум. Всего трое. Остальные - реальные исторические лица. В книге свыше 700 страниц текста. Завершается роман мартирологом, из которого каждый сможет узнать о дальнейших судьбах героев, а они весьма занимательны. Есть в романе и конспирологическая составляющая, и любовь", - рассказал Сергей Козлов.

Авторы надеются, что в ближайшее время книга выйдет в свет. Историческим консультантом проекта выступил историк Владимир Хрусталев, сообщает "Тюменская область сегодня"

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