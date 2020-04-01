Двести тридать семь лет назад Крым был принят в состав России

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

19 апреля 1783 года - день принятия Крыма в состав России. В этот день императрица Екатерина II подписала высочайший Манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу". В документе говорилось о "счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный".

В июне 1783 года на вершине горы Ак-Кая князь Григорий Потемкин принял присягу на верность России крымской знати и представителей всех слоев крымского населения. Потемкин лично руководил присоединением Крымского ханства к России. Указом Екатерины II от 2 февраля 1784 года учреждена Таврическая область под управлением князя Григория Потемкина.

Использована информация Российского военно-исторического общества.