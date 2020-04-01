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Сто пятьдесят лет назад открылся Тобольский музей-заповедник

Общество, 17:07 21 апреля 2020

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник отмечает полуторавековой юбилей. Появившийся 150 лет назад как собрание редкостей и древностей, он скоро стал губернским. Своей главной целью его сотрудники считали "наглядное ознакомление публики" с губернией, сообщает администрация Тобольска.

Музей несколько раз менял статус и названия. Знаковым событием стало создание на базе объектов Тобольского кремля и музейных коллекций Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника в 1961 году.

В настоящее время Тобольский музей-заповедник выполняет представительскую функцию музейного кластера Тюменской области. Ежегодно его посещают более 300 тыс. человек, что свидетельствует о его туристической и паломнической привлекательности.

Благодаря труду работников музея его гости имеют возможность открыть для себя мир Сибири, прикоснуться к прошлому, в котором жили и творили такие выдающиеся личности Ремезов, Алябьев, Ершов, Менделеев и многие другие.

"Искренне желаю коллективу музея-заповедника процветания, новых проектов и открытий! Спасибо вам за выдержку, терпение и верность профессии!", - отметил в своем поздравлении глава Тобольска Максим Афанасьев.

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# музей , Тобольск , Тобольский музей-заповедник

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