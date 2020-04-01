На Ямале почти 300 ветеранов получат к 9 мая телевизоры от чиновников

Средства на подарки представители руководящего состава органов исполнительной власти Ямала во главе с губернатором Дмитрием Артюховым соберут из собственных карманов, сообщает Муксун.fm.

Добровольческую акцию окружные власти инициировали после того, как президент России Владимир Путин заявил о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На Ямале о переносе праздников пока не заявляли, но предупреждают, что ограничительные меры примут в ближайшие дни. Тем временем чиновники решили не лишать праздника ветеранов и подарить им к 9 мая телевизоры и спутниковое ТВ.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия" Анастасии Казанцевой, средства были собраны за несколько дней.

Подарки получат 299 жителей Ямала, в числе которых участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла.