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На Ямале почти 300 ветеранов получат к 9 мая телевизоры от чиновников

Общество, 21:34 21 апреля 2020

Средства на подарки представители руководящего состава органов исполнительной власти Ямала во главе с губернатором Дмитрием Артюховым соберут из собственных карманов, сообщает Муксун.fm.

Добровольческую акцию окружные власти инициировали после того, как президент России Владимир Путин заявил о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На Ямале о переносе праздников пока не заявляли, но предупреждают, что ограничительные меры примут в ближайшие дни. Тем временем чиновники решили не лишать праздника ветеранов и подарить им к 9 мая телевизоры и спутниковое ТВ.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия" Анастасии Казанцевой, средства были собраны за несколько дней.

Подарки получат 299 жителей Ямала, в числе которых участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла.

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# День Победы

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