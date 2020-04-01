Почти шесть тысяч тюменцев получили электронные заказные письма от ГИБДД

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Около 6 тыс. тюменцев получили с февраля 2020 года электронные заказные письма от ГИБДД. Цифровизация почтовой переписки – перспективное направление, которое постепенно охватит весь документооборот жителей области с государственными органами, сообщает региональное отделение Почты России.

Перевод юридически значимой корреспонденции в электронный формат актуален в период самоизоляции. Сообщения отправляются и пересылаются по защищенным каналам связи, а доступ к письмам разрешен только отправителю и адресату.

Отказаться от бумажных уведомлений от государственных органов и начать получать или отправлять письма в электронном виде можно подключив сервис электронных заказных писем на сайте.

За дополнительной информацией по сервису электронных заказных писем представители предприятий и организаций региона могут обратиться по электронной почте.