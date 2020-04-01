В Тюменской области 16 человек заболели COVID-19 за сутки

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16 человек в Тюменской области заболели новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В УФО самое большое количество заболевших за 23 апреля отмечено в Челябинской области - 57, в Свердловской - 33, в ЯНАО - 23, Тюменская область - 16, Курганская область и ХМАО-Югра - по два человека.

Всего в России зафиксировано 5 тыс. 849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 60 летальных исходов, полностью выздоровели 677 человек.