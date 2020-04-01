Самые высокие зарплаты в Тюменской области - у строителей

Фото: www.minstroyrf.ru Фото: www.minstroyrf.ru

За три месяца в службу занятости в поисках работы обратилось Более 8,5 тыс. человек обратились в службу занятости населения Тюменской области за три месяца 2020 года, 4 тыс. 553 человека были трудоустроены.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,68%. По данным на 1 апреля, в качестве безработных зарегистрировано 4 тыс. 957 граждан. В областном банке службы занятости - 18 тыс. 355 вакансий. Из них 4 тыс. 019 – в сфере строительства, здесь же самые высокие заработки, сообщает "Вслух.ру".

Из специалистов, которые требуются в тюменских организациях, самые большие зарплаты зарплаты предлагают монтажникам. Средняя зарплата для монтажников технологических трубопроводов составляет 70 тыс. 375 рублей (требуется 170 специалистов), для мастеров строительных и монтажных работ (135 вакансий) – 49 тыс. 300 рублей, для монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций (128 вакансий) – 46 тыс. 250 рублей, для электромонтажников по кабельным сетям (14 вакансий) – 35 тыс. 25 рублей, для монтажников (202 вакансий, специфика не уточняется) – 35 тыс. 153 рублей.

Для машинистов экскаватора (требовалось 109 специалистов) средняя предлагаемая зарплата составила 45 тыс. 870 рублей. Для изолировщиков на термоизоляции – 46 тыс. 250 рублей, каменщиков – 36 тыс. 466 рублей; электросварщиков ручной сварки – 37 тыс. 258 рублей.

Больше всего требовалось неквалифицированных рабочих (1 тыс. 646 вакансий) и водителей автомобиля (1 тыс. 170 вакансий), средняя зарплата составила 16 тыс. 893 рублей и 29 тыс. 244 рублей соответственно. В организации требовалось 280 поваров (21 тыс. 329 руб.), 260 продавцов продовольственных товаров (19 тыс. 496 руб.), 122 тракториста (25 тыс. 375 руб.), 104 слесаря-сантехника (19 тыс. 813 руб.) и др.

Также были открыты вакансии для 216 инженеров (средняя зарплата 35 тыс. 691 руб.), 184 военнослужащих (30 тыс. 250 руб.), 157 полицейских (26 тыс. 211 руб.), 151 медицинской сестры (24 тыс. 878 руб.), 97 бухгалтеров (20 тыс. 803 руб.), 90 учителей иностранного языка (24 тыс. 949 руб.), 70 риэлтеров (45 тыс. 191 руб.), 60 ветеринарных врачей (23 тыс. 22 руб.).