Тюменские мамы дистанционно восстанавливают профессиональные навыки

Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив) Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив)

Дистанционное профессиональное обучение и дополнительную профессиональную подготовку женщин, занятых воспитанием детей дошкольного возраста, организуют центры занятости Тюменской области с марта 2020 года в рамках национального проекта "Демография".

На обучение могут быть направлены женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях. Их обучение организуется с учетом потребности работодателя. Неработающие мамы дошкольников могут обращаться в центры занятости самостоятельно. Обучение может быть организовано по любым направлениям, сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости населения.

В марте приступили к обучению 18 женщин - в основном мамы в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, которые планируют выйти на работу до конца года.

Обучение организовано в дистанционной форме по профессиям: специалист по кадровому делопроизводству, по программе "1С:Предприятие", инструктор по физической культуре, экспедитор по перевозке грузов, специалист в сфере закупок, социальная психология и иным.

Перечень приоритетных профессий для обучения можно найти на интерактивном портале департамента труда и занятости населения в разделе "Гражданам" - "Профессиональное обучение".

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства и регистрации предприятия. В период введения ограничительных мер центры занятости работают в дистанционном формате. Их контакты также опубликованы на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.