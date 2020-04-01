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Тюменские садоводы могут начинать посадки в открытый грунт

Общество, 15:42 25 апреля 2020

Фото Тюменский союз садоводов России Вконтакте

Горох, морковь, репу, редис, редьку, сельдерей и другие холодостойкие культуры уже можно высаживать в открытый грунт. Такой совет дает тюменским дачникам биолог, садовод с 15-летним стажем Виктор Синегловский.

Производить высадку нужно на заранее подготовленные грядки. Желательно удобрить почву. Можно за одну или полторы недели до посадки накрыть грядку агроволокном или обычной пленкой, чтобы верхний слой, куда будете сажать семена, прогрелся. Ими же накрывают гряду и после высадки, для создания парникового эффекта. После появления всходов укрывные материалы можно убирать, но следите за температурой, если она приблизится к нулю, лучше "покрывала" вернуть, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

В конце апреля можно посеять и цветы: календулу, васильки, люпины, космею, скабиозу.

Что касается остальных культур, то их высаживать в открытый грунт лучше при температуре не ниже +15 градусом, то есть, во второй половине мая и даже в июне.

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