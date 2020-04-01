Тобольские почтальоны работают без перебоев

Фото: Почта России Фото: Почта России

Ледовую автомобильную переправу через Иртыш в Тобольске из-за рано установившейся теплой погоды закрыли в конце марта. Но это не мешает своевременной доставке почты в два городских отделения связи, расположенные на левом берегу.

Ежегодно коррективы в почтовый маршрут вносит ледоход. Если он затягивается, почтовики пользуются катером на воздушной подушке. После того как река очистилась ото льда, для людей и машин начала действовать паромная переправа, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Левобережные и правобережные сельские почтовые отделения заранее пополняются товарами первой необходимости. Почта взаимодействует с подразделениями МЧС и администрацией района для организации непрерывной работы отделений почтовой связи в условиях весеннего паводка", - пояснил начальник Тобольского почтамта Александр Деревянченко.