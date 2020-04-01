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Тюменские автоинспекторы активно борются с лихачами

Общество, 19:37 25 апреля 2020

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Каждая третья дорожная авария в Тюменской области происходит из-за превышения скоростного режима или неправильного выбора скорости в конкретных дорожных условиях. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД контролируют скоростной режим с помощью скоростемеров. Кроме того, на дорогах работают современные приборы фиксации превышения скорости "Кордон", технические характеристики которых позволяют зафиксировать скорость автомобилей в движущемся встречном потоке транспорта.

Автоинспекторы по радио призывают водителей снизить скорость, уменьшив, таким образом, риск ДТП и трагических последствий дорожных аварий. На федеральных автодорогах в Уватском и Ишимском районах на специальных постаментах установлены разбитые в ДТП автомобили и баннеры, призывающие к выбору безопасной скорости.

В 2020 году число ДТП из-за превышения скорости в Тюменской области остается на уровне прошлого года, что, в том числе, позволяет достигнуть положительных показателей социального риска в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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