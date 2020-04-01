Тюменцев приглашают на краеведческий квиз

Архивное фото Центральной городской библиотеки Архивное фото Центральной городской библиотеки

Продемонстрировать свои знания о родном крае жители Тюмени смогут во втором онлайн-квизе, который пройдет 27 апреля.

Организаторы подготовили 25 заданий об известных личностях, которые связаны со становлением и развитием столицы Западной Сибири. Онлайн-состязание проведет руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Сильнейшие игроки получат портативные зарядки, термокружки, толстовки, кружки, экосумки и баллы в зачет интеллектуального онлайн-чемпионата "Кубок Короны". Где можно будет забрать призы, каждому победителю сообщат лично, сообщает "Мегатюмень".

Участие бесплатное, к эфиру можно присоединиться в группе в соцсети. Начало в 16 часов 30 минут.

Напомним, что первый квиз был посвящен известным местам в Тюмени, личностям и историческим фактам. Участие приняли 85 человек, эфир набрал более 70 тыс. просмотров.