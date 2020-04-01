Тюменская область в числе лидеров по приросту населения в УФО

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Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по рождаемости на 1000 человек населения - по итогам 2019 года этот показатель составил в регионе более 19 тыс. детей. На втором месте Ямал – 12,6 тыс. детей, на третьем Югра - 12,4 тыс. детей.

Всего в УФО, по данным Росстата, в 2019 году родилось более 134 тыс. детей, сообщает "Вслух.ру".

По результатам первых двух месяцев 2020 года Тюменская область, включая автономные округа, сохраняет плюсовой естественный прирост населения.

По данным управления ЗАГС Тюменской области, в первом квартале 2020 года выдано 4 тыс. 448 свидетельств о рождении. Лидирует январь – 1 тыс. 535 свидетельств.