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Лесные голуби вяхири строят под Тюменью новое гнездо на месте прошлогоднего

Общество, 14:01 26 апреля 2020

Фото: Марии Ивановой во ВКонтакте

Лесные голуби вяхири в громком скандале с серыми воронами отстояли свое право на жилище. Обитатели одного из дачных кооперативов на озере Андреевском под Тюменью могли наблюдать громкие разборки голубей, вернувшихся с зимовки в теплых странах, и воронами, которые решили занять чужое гнездо.

Специалисты утверждают, что вороны каждый новый сезон строят новое гнездо. То ли они расположились слишком близко к гнезду вяхирей, то ли решили усовершенствовать голубиную постройку, но бывшим хозяевам эта идея явно, не пришлась по вкусу. Шуму и гаму было много - целый день весь птичий мир наблюдал за этими разборками. И судя по тому, что ближе к вечеру лес наполнился торжествующими трубными голосами вяхирей, победа осталась за ними.

Голубь – птица верная, пары образует долговечные. Уже состоявшиеся супруги прилетают с зимовки парами на знакомый участок, а молодежь обретает свои половины на месте. Судя по всему, в свое гнездо вернулась прошлогодняя пара. Пара выбирает место для гнезда в развилке ветвей или на горизонтальной ветви на высоте 2,5-20 м. Самец собирает веточки, а супруга городит из них гнездо, сильно смахивающее на воронье: кучку диаметром 25-45 см с углублением посередине. Затем она откладывает два яйца и оба родителя начинают их насиживать. Происходит это в конце апреля или начале мая. Второй выводок, если удастся, они делают в середине лета.

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