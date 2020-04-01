Инноваторы ТюмГУ передадут в медучреждения триста усовершенствованных масок
Медицинские щитки, позволяющие уменьшить риск заражения коронавирусом, готовят специалисты ФабЛаб Тюменского государственного университета для работников здравоохранения.
"Это некоммерческий проект. Мы печатаем детали на 3D-принтерах, режем лазером и собираем изделие. Нас поддерживает Центр робототехники и АСУ, также помогают волонтеры, которые шьют крепления. Планируем сделать триста щитков и бесплатно передать в больницы", – рассказал руководитель ФабЛаб Дмитрий Яковлев.
Кроме того, совместно с учеными и хирургами Тюменского кардиоцентра был усовершенствован снорклинг. Принципиальное отличие такой маски – герметичность. Ученые дополнили ее специальной деталью – переходником, в который вставили фильтры от аппарата для искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба ТюмГУ.