Александр Моор: профессия пожарного – одна из самых важных специальностей на земле

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Профессия огнеборца – одна из самых опасных и вместе с тем важных специальностей на земле. В любой момент сотрудники противопожарной службы готовы защитить жителей региона, встать на пути огня, уберечь в чрезвычайной ситуации. Все это вызывает глубокое уважение и признание.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов противопожарной службы с Днем пожарной охраны Российской Федерации.

"Вы занимаетесь профилактикой пожаров, ежедневно спасаете людей, обеспечиваете безопасные условия жизнедеятельности. Уверен, что ваши отвага, самоотверженность вместе с опытом, профессионализмом и готовностью прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается, и впредь будут надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой, но почётной работе!", - сказал Александр Моор.