Дождь и порывистый ветер ожидается в Тюмени 1 мая

| Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

Ухудшение погоды ожидается в Тюмени 1 мая, сообщает Единый центр оперативного реагирования.

В этот день в областном центре возможен небольшой дождь, западный ветер с порывами до 18 м/с, температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла.

В связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, в том числе, повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений.

Соответствующим службам рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.