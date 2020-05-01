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Отделения Почты России изменят график работы в праздники

Общество, 11:59 01 мая 2020

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Отделения Почты России в Тюменской области не будут работать 1 и 9 мая. Эти дни объявлены выходными, сообщает УФПС Тюменской области.

4 и 11 мая отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику. В пятницу, 8 мая, рабочий день в почтовых отделениях будет сокращен на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по установленному графику.

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