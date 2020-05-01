В Тюмени снимают комедийный сериал

| Фото: Медиаполис во ВКонтакте. Архив | Фото: Медиаполис во ВКонтакте. Архив

Творческое пространство "Звучи" снимает сериал о трех друзьях-бизнесменах. Через комические ситуации "Бизнесмены" расскажут о том, как нелегко строить свое дело. Премьера планируется в июне.

По словам совладельца творческого пространства "Звучи" Александра Юдина, героями сериала стали он и его коллеги.

"Три друга с творческим складом ума содержат бизнес. Из-за нехватки опыта у них все происходит не так, как они рассчитывали изначально, - отметил Александр Юдин. - Герои сериала очень общительные и гостеприимные. У них много друзей, которые любят отдыхать и веселиться. Как только приходит время запускать новые проекты или нужно оплачивать счета, наступает самое интересное - они не знают, что делать, и путем проб и ошибок продолжают свой бизнес".

В сюжет легли реальные события. Директор творческого пространства "Звучи" Ульяна Непочатых рассказала, как появилась идея снимать сериал о тюменских бизнесменах.

"Мы с ребятами сидели и выполняли задание. Наш подход к его выполнению повеселил. Мы долго смеялись над этой ситуацией, а потом проснулось желание делиться рабочими буднями с людьми", - отметила она.

Ульяна Непочатых добавила, что сериал получается интересным и забавным.

Точная дата выхода сериала пока неизвестна, сообщает "Тюменская область сегодня".