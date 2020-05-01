Озеро Цыганское планируется благоустроить

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Небольшое озеро в районе улицы Газовиков получило свое название в начале 21 века, когда рядом жил цыганский табор. Сейчас его планирует благоустроить компания застройщик.

"Наша компания реализует проект комплексного освоения территории с созданием новой инженерной, социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройством и озеленением общественных пространств, - сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе застройщика. - В отношении озера Цыганское мы планируем смену названия, а также до конца 2020 года будем заниматься благоустройством прилегающей территории, восстановлением природной береговой линии, организацией пешеходных бульваров, очистим водоём и восстановим его фауну. В этих целях наши специалисты проводят экологические исследования с одним из научных институтов Тюмени".

Все инвестиционно-строительные работы финансируются компанией.