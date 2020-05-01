В Тюменской области продолжается сезон дорожных работ

Фотоархив, портал "Тюмень-наш дом" Фотоархив, портал "Тюмень-наш дом"

Теплая погода и уменьшение количества автотранспорта на дорогах позволили открыть дорожный сезон в Тюменской агломерации раньше обычного.

Все ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводятся быстро, без создания помех и пробок на дорогах.

Продолжаются работы на региональных автомобильных дорогах "Богандинское-Червишево-Чаплык", "Тюмень-Криводаново", "Кулаково-Каменка", "Подъезд к с. Ембаево", а также на участках автодороги "Обход г. Тюмени" в районе п. Березняки и в районе улицы Барнаульской.

Несмотря на то, что на некоторых участках уже выполнено устройство верхнего слоя покрытия, работы не завершены, пока не будет нанесена необходимая по правилам разметка.

Всего за строительный сезон 2020 года дорожникам предстоит выполнить ремонт 176 км, а также планируется увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации до 81,7%, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.