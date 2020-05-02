Мусульмане Тюмени в Рамадан могут закупить продукты и раздать нуждающимся

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

У мусульман стартовал священный месяц Рамадан. В 2020 году он продлится с рассвета 24 апреля до заката 23 мая. Это обязательный для всех верующих период поста.

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков рассказал, что именно в этом году Рамадан можно назвать великим, ведь на всех жителей региона, страны, мира выпали большие испытания. Он призвал правоверных сознательно отказаться от пищи, еды и греховных дел.

"За это время у всех будет возможность провести анализ жизни за прошедший год, покаяться за свои грехи. Прошу отказаться от ссор, споров и совершать больше добрых дел, - сказал муфтий. - Сейчас необходимо проводить время дома в кругу семьи, больше уделять внимание чтению книг и саморазвитию, потому что получение знаний – это обязанность каждого мусульманина".

Также Зиннат Садыков предложил в этом году в связи с пандемией переформатировать традицию созывать в гости родных, знакомых, соседей на Разговение, а на эти деньги, которые собирались потратить, купить продуктов и раздать нуждающимся.

"Я надеюсь, что наш народ, тюменцы, пройдут испытание ограничениями, связанными с коронавирусом, с достоинством, - резюмировал муфтий в интервью "АиФ - Западная Сибирь".