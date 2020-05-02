Тюменцев призвали открыть мотосезон после отмены режима повышенной готовности

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские байкеры призвали мотоциклистов к ответственности на дорогах и соблюдению установленных в регионе ограничений.

Президент клуба мотолюбителей "Life Road" Владимир (Граф) Шевченко призвал водителей мотоциклов соблюдать режим самоизоляции, а после его отмены постепенно "вкатываться" в ритм городской среды, восстанавливая навыки, потерянные за зиму.

Главный врач поликлиники №6 города Тюмени Аркадий Цветцих, тоже байкер, отметил, что не стоит ездить на мотоциклах, тем более спортивных, по городу. Лучше выезжать за его пределы - там кататься интереснее и безопаснее. Быстрая езда по городу чревата падениями, черепно-мозговыми травмами, кровоизлияниями и трагическим исходом.

ГИБДД поддерживает призывы известных тюменских мотоциклистов, предлагая открыть мотосезон после окончания ограничительных мероприятий.

Инспекторы мотовзвода полка ДПС ГИБДД ежедневно контролируют соблюдение ПДД водителями мотоциклов, злостных нарушителей привлекают за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В этом году на территории области произошло 5 ДТП с участием мотоциклистов, один человек погиб, пятеро ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.