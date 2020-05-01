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Для тюменских специалистов туриндустрии проведут бесплатные курсы повышения квалификации

Общество, 18:43 01 мая 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

"Школа гостеприимства и сервиса​" проводит прием слушателей на обучение по программе повышения квалификации экскурсоводов гидов. Бесплатные курсы включают онлайн-лекции с возможностью общения с преподавателем, практические и аттестационные задания.

Принять участие могут специалисты туристской индустрии, руководители и сотрудники туристско-экскурсионных организаций и организаций учреждений культуры и искусства, экскурсоводы (гиды), студенты, обучающиеся по гуманитарным специальностям и имеющие ходатайство от предприятия, осуществляющие туристскую и(или) экскурсионную деятельность Тюменской области.

Как сообщили организаторы, курс обеспечит получение новых знаний, повышение качества и эффективности работы, поддержку и общение в профессиональном сообществе. Участникам выдадут удостоверение о повышении квалификации по окончании курса.

Программа обучения включает изучение брендовых региональных туристических маршрутов, трендов экскурсионного дела 2020-2021 года, психологии общения в обслуживании туристов. Эксперты поговорят о наследии Тюменского края как культурного феномена, разработке и проведении кейсов экскурсии на потенциале Тюмени, моделировании образа пространства в экскурсионное практике.

Обучение будет проходить в дистанционном формате с 13 мая по 7 июля, заявки на участие принимаются до 10 мая. Электронная регистрация по ссылке.

Обучающий проект организован по заказу Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

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# обучение , онлайн , туризм

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