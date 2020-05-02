Заводоуковские ребята создали фильм о школе

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Педагоги и ученики заводоуковской школы № 2 записали видеоролик, рассказывающий об истории школы и судьбах людей.

Материалов собрали достаточно, чтобы в школе организовать музей и поделиться результатами о проделанной работе.

"Школа играет большую роль в жизни человека, - отмечают педагоги. Многое стирается в человеческой памяти, многое забывается, но школу, где человек начинает познавать мир, забыть невозможно".

Посмотреть подготовленный ролик можно в Интернете.

А в заводоуковской школе № 3 началась активная деятельность по созданию школьного музея. Всех неравнодушных просят помочь со сбором экспонатов. Принести можно, предметы народного творчества и быта, пишет "Мегатюмень".