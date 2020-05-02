Как тюменцам защитить велосипед от кражи, рассказали в полиции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 случаев угона велотранспорта зафиксировано с начала года, сообщили в УМВД России по Тюменской области.

"Нужно оставлять велосипед в зоне обзора камер наблюдения, а на ночь заносить в квартиру. Можно также нанести уникальные опознавательные знаки: или надписи, символы, рисунки, сделанные перманентным маркером, или скрытые насечки на раме, что облегчает идентификацию велосипеда сотрудниками полиции в случае кражи".

Жителям региона советуют хранить документы, которые выдают в магазине во время приобретения. Их и сам велосипед нужно сфотографировать на мобильный телефон, чтобы в случае кражи максимально быстро предоставить правоохранителям.

Мастер по ремонту велосипедов Валерий Ситкин рекомендует выбирать надежные цепи с замками, злоумышленникам будет сложно их срезать и угнать велик.

"Обычные тросы с замками, которые продаются во многих магазинах, запросто можно сломать обычными кусачками. Потому я обычно рекомендую для защиты выбирать цепи или U-образные замки. Да, они более дорогостоящие, тяжелые и замок застегнуть можно только у спецпарковки или забора, но они в разы надежнее", - отметил он.

Цепь лучше выбирать около 2 метров, чтобы была возможность обмотать его вокруг рамы, между колес и закрепить за столб, дерево. Иначе угонщики могут просто снять колеса и унести незакрепленную раму. Еще один вариант – сигнализация, она ставится под сиденье, а при любой вибрации издает пронзительный звук, есть модификации, которые еще и сбрасывают смс-уведомление о срабатывании на телефон, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".