Тюменцы могут принять участие в онлайн-марафоне #МойГерой72

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменцы могут принять участие в онлайн-марафоне #МойГерой72. Участники могут опубликовать в соцсетях рассказ о родственниках, которые жили во времена Великой Отечественной войны.

"Пару лет назад ко мне обратился человек с ограниченными возможностями здоровья, чтобы я пронес портрет его родственника в акции „Бессмертный полк“. Он был с уникальной историей, которая не давала моим мыслям покоя. Так появилась идея проекта. Он помогает людям, которые не могут самостоятельно нести портреты своих героев", — прокомментировал редакции Moi-portal.ru автор проекта Артем Харченко.

Впервые проект запустили в 2019 году. Волонтеры в "Бессмертном полку" пронесли портреты тех, чьи родственники не смогли это сделать. По словам организаторов, сделано это для того, чтобы история и память о героях не исчезла.