Онлайн-проекты к 75-летию Победы запустил ДК "Водник"

Фото из официального аккаунта ДК «Водник» ВКонтакте Фото из официального аккаунта ДК «Водник» ВКонтакте

В цикле онлайн-проектов ДК "Водник", посвященных Великой Победе, может принять участие каждый желающий. На некоторые направления прием заявок продлится до 28 мая.

"День Победы - дата, которая откликается в сердце каждого человека. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В честь Великой Победы мы запустили в рамках Года Памяти и Славы пять проектов, приуроченных к 9 Мая", - отметили специалисты ДК "Водник".

Дом культуры предлагает тюменцам принять участие в проекте "Книга Памяти и Славы". Написать историю своей семьи можно по любой теме из трех глав: воспоминания ветеранов тыла и детей войны, "Бессмертный полк", рассказы о значимых местах Тюмени.

Следующий онлайн-проект - "Песни Победы". Для участия необходимо спеть песню "Смуглянка" под минусовку и отправить исполнение на почту. Прием заявок на участие в проектах "Книга Памяти и Славы" и "Песни Победы" продлятся до 7 мая 2020 года.

Принять участие в следующих направлениях можно до 28 мая 2020 года. Выставка рисунков и фотографий "Победа нашими глазами" принимает рисунки и фотографии на военную тематику. Проект "Я живу! Я чувствую!" включает семейный театр, театрализованные постановки о войне. Тюменцам необходимо снять театральную постановку на камеру и отправить на почту.

И последний проект - фестиваль поэзии "Под мирным небом". В рамках фестиваля нужно прочитать стихи и прозу о Великой Отечественной войне на камеру. Стихи приветствуются и авторские.

Работы будут публиковаться в группе ДК "Водник", сообщает "Тюменская область сегодня".