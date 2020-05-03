  • 3 мая 20203.05.2020воскресенье
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Cтроительство социальных объектов в регионе идет по графику

Общество, 12:15 03 мая 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Строительство пяти детских садов и десяти школ в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография" продолжается в Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

Возводятся также спортивные объекты. Так, продолжается строительство крытых бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске. После подготовительных работ рабочие приступили к устройству котлована.

В Тюмени в строящемся центре спортивной гимнастики в границах улиц Волочаевской – Ватутина ведутся отделочные работы.

В Тобольске в рамках реализации программы "Тобольск 2020" продолжается строительство крытого бассейна, где сейчас идет заливка чаши бассейна. Проводятся процедуры по вводу в эксплуатацию крытого ледового корта.

Точно такой же ледовый каток возводится в п. Винзили Тюменского района, контракт был заключен в феврале, сейчас строители завершили ряд подготовительных работ на участке.

Ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов состоится в сроки, оговоренные контрактами на строительство.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бассейн , детские сады , национальный проект Демография , национальный проект Образование , строительство , строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 03.05.202037 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки
12:15 03.05.2020Cтроительство социальных объектов в регионе идет по графику
11:43 03.05.2020Тюменцы поборются за звание лучшего знатока истории Великой Победы
10:15 03.05.2020На Ялуторовском молочном комбинате приняты все меры для профилактики распространения COVID-19