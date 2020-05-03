Cтроительство социальных объектов в регионе идет по графику

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Строительство пяти детских садов и десяти школ в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография" продолжается в Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

Возводятся также спортивные объекты. Так, продолжается строительство крытых бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске. После подготовительных работ рабочие приступили к устройству котлована.

В Тюмени в строящемся центре спортивной гимнастики в границах улиц Волочаевской – Ватутина ведутся отделочные работы.

В Тобольске в рамках реализации программы "Тобольск 2020" продолжается строительство крытого бассейна, где сейчас идет заливка чаши бассейна. Проводятся процедуры по вводу в эксплуатацию крытого ледового корта.

Точно такой же ледовый каток возводится в п. Винзили Тюменского района, контракт был заключен в феврале, сейчас строители завершили ряд подготовительных работ на участке.

Ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов состоится в сроки, оговоренные контрактами на строительство.