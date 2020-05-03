Во время самоизоляции тюменские предприниматели работают из дома

Фото: ТюмГУ Фото: ТюмГУ

Удаленная работа повлияла на загруженность сотрудников тюменских компаний, поэтому необходимо оптимизировать рабочий процесс и перераспределить задачи. Об этом рассказал председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России" Дмитрий Петрулев.

"Когда провел аналитику, я понял, что один из сотрудников перегружен, а у других двух задач намного меньше. Во время пандемии необходимо переосмыслить возможности и рассматривать стороны развития. Сильные стороны компании - это точки роста, их необходимо выявить. Например, сейчас я работаю над ценностной ориентацией сотрудников. Узнаю, в чем они хотят развиваться и как хотят это делать. Также о том, как они видят развитие компании. Зачастую планы в моей голове не стыкуются с их видением", - отметил предприниматель.

В региональном отделении открылся "Опоры России" штаб поддержки предпринимателей, сообщает Moi-portal.ru. За время работы поступило более 2 тыс. запросов.

"При переходе на удаленный вариант работы самое главное - сохранить команду. Если коллектив будет довольным, то и бизнес будет развиваться", - подчеркнул Дмитрий Петрулев.