Итоги челленджа #делайдело72 подвели в Тюменской области

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86 человек приняли участие в челлендже #делайдело72, который прошел в регионе с 18 марта по 30 апреля. Об этом сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Участники ежедневно выполняли креативные дела и фиксировали результаты в сторис, либо публиковали посты о выполнении заданий во ВКонтакте. Призы разыгрывались в прямом эфире. За время семи трансляций подарки получили 21 человек. Из них двенадцать выиграли крейзи-боксы, четверо получили вместительные рюкзаки. Также были разыграны: подписка на Netflix, одна пара беспроводных наушников JBL, портативная колонка JBL, кофеварка и фотоаппарат мгновенной печати.

"Онлайн-интерактив с нашими подписчиками показал, что можно вести активный образ жизни в стенах дома, и даже получать за это призы. Двойная польза для участников челленджа: воспитали в себе новые положительные привычки и стали обладателями ценных подарков", - прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

В связи с режимом повышенной готовности для тюменцев работает онлайн-площадка "Лучше дома". Это альтернатива массовым офлайн-событиям, которую предложили молодежные команды региона. Виртуальную программу формируют мультицентры "Контора пароходства" и "Моя территория", театральный центра "Космос", Студенческий центр Тюменской области, "Медиаполис", команда Интеллектуального движения Тюменской области.