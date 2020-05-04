  • 4 мая 20204.05.2020понедельник
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Образовательный онлайн-марафон прошел в Тюменской области

Общество, 09:34 04 мая 2020

Фото: ТюмГУ

Трехнедельный онлайн-интенсив по развитию гибких навыков завершился в Тюменской области в конце апреля. Онлайн-лекции прослушали 43 тыс. человек.

"Объединив силы трех мультицентров, придумали занимательный контент для молодежи Тюменской области. Пригласили к участию региональных и федеральных спикеров. Подготовили призы для самых активных и внимательных подписчиков. В сложившихся условиях обучение в домашних условиях - возможность для тех, кто жаждет знаний", - отметила исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Участники марафона смогли развить свои коммуникативные навыки. По три представителя из Тюмени, Тобольска и Ишима стали победителями розыгрыша призов Они выиграли брендированные ветровки проекта, сообщает "Мегатюмень".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 04.05.2020Более семисот тысяч сеянцев сосны выращивают исетские лесничие
10:02 04.05.2020В выходные и праздничные дни в Тюменской области усилено патрулирование лесов
09:34 04.05.2020Образовательный онлайн-марафон прошел в Тюменской области
20:22 03.05.2020Итоги челленджа #делайдело72 подвели в Тюменской области