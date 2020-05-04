Образовательный онлайн-марафон прошел в Тюменской области

Фото: ТюмГУ Фото: ТюмГУ

Трехнедельный онлайн-интенсив по развитию гибких навыков завершился в Тюменской области в конце апреля. Онлайн-лекции прослушали 43 тыс. человек.

"Объединив силы трех мультицентров, придумали занимательный контент для молодежи Тюменской области. Пригласили к участию региональных и федеральных спикеров. Подготовили призы для самых активных и внимательных подписчиков. В сложившихся условиях обучение в домашних условиях - возможность для тех, кто жаждет знаний", - отметила исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Участники марафона смогли развить свои коммуникативные навыки. По три представителя из Тюмени, Тобольска и Ишима стали победителями розыгрыша призов Они выиграли брендированные ветровки проекта, сообщает "Мегатюмень".