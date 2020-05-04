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Тоболякам расскажут, как отличить науку от лженауки

Общество, 12:18 04 мая 2020

Фото: ТюмГУ

Онлайн-лекцию "О науке" прочтет жителям Тобольска основатель и главный редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий Тарасевич из Москвы 7 мая в 15 часов.

"В нашем прогрессирующем обществе стремление понимать мир вокруг нас — уже не прихоть. Поэтому в этом месяце вместе с экспертом поговорим о науке. Думаем, что Григорий сможет развенчать мифы и объяснит, как сделать науку доступной", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Открытые трендовые лекции проекта "Своя лекция" проходят ежемесячно в онлайн-формате. Уже прошло две встречи, где обсудили экологию и IT-технологии, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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