Тюменские школьники и студенты изучают российское законодательство

Фото: nalog.ru Фото: nalog.ru

Новый сезон конкурса по решению кейсов "Абсолютное право" стартовал в Тюменском районе. На этот раз в нем примут участие 126 школьников и студентов из 13 муниципалитетов.

Основная цель проекта - повышение правовой грамотности и профилактика противоправного поведения среди молодежи. На две недели участники станут судьями и будут разрешать вымышленные уголовные дела. Каждое дело содержит пять правовых ситуаций на определенную тематику. В каждой ситуации есть детали, которые влияют на ее разрешение и отличают ее от остальных. Кейсы разрабатывались командой проекта вместе со студентами-юристами, сообщает "Тюменская область сегодня".

Автор конкурса руководитель проектов ДТиС "Пионер" и председатель комиссии по взаимодействию с муниципальными образованиями Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексей Ларионов. Пока ребята решают кейсы, правовед несколько раз встретится с участниками на тематических прямых эфирах.

В Тюменском районе конкурс проходит с 2018 года.