Тюменской страусиной ферме помогают горожане и предприниматели

Фото: ферма "Тюменский страус" Фото: ферма "Тюменский страус"

Известной страусиной ферме в Чикче охотно помогают не только простые тюменцы, но и предприниматели. Об этом рассказала хозяйка предприятия Наталья Демченко.

Из пекарни в Курганской области на ферму привезли несколько мешков хлеба и хлебной крошки. Сейчас на страусиной ферме сушат сухари, сообщает "Вслух.ру".

"Предприниматель из Курганской области перечислил нам еще 10 тысяч рублей. Мы подарили ему страусиное яйцо. Недавно еще из строительной фирмы звонили, спрашивали, какие лекарства требуются для птиц и животных, какие корма нужно купить. Везут картофель, комбикорм. Один мешок стоит от 800 до полутора тысяч рублей", - рассказала Наталья Демченко.

На страусиной ферме большой птичник. В нем солидная коллекция породистых кур: американские Брамы, орловские, гамбургские петухи, китайские шелковые курицы, у которых мясо черного цвета, бородатые французские курицы, японские фениксы, у которых хвосты вырастают до трех метров в длину. Вывели также из яиц двух лебедей-кликунов. Есть еще павлины, фазаны. Чтобы всех прокормить, нужно 5-6 мешков комбикорма в месяц.