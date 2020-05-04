Власть и бизнес в Тюменской области общаются по видеосвязи

Фото: atmr.ru Фото: atmr.ru

Встреча предпринимателей и представителей различных органов власти и местного самоуправления прошла в Тюменском районе в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Общение в таком формате оказалось очень востребовано: для участия в конференции зарегистрировались более ста представителей Тюменского района из самых разных населенных пунктов. Собравшиеся подчеркнули необходимость более тесного диалога бизнеса и власти в непростых условиях, связанных с мерами карантинного характера.

"Сейчас главное не впадать в панику, а изучать законы, которые вводятся в целях поддержки бизнеса и на федеральном, и на региональном уровнях. Именно для этого и было принято решение о необходимость проведения подобных онлайн-конференций, где предприниматели смогут получить объективную и достоверную информацию", - подчеркнул вице-президент ТРОО "Опора России", депутат Тюменской областной Думы Эдуард Омаров.

Также он отметил, что заданный в этом году вектор развития бизнеса на селе не потерял своей актуальности. Именно за ним, считает депутат, огромный потенциал экономического роста региона.

Это уже третья по счету подобная видеоконференция в Тюменской области - первая прошла в Ялуторовске, затем в Тобольске, следующей платформой станет Ишим.

Заместитель начальника отдела экспертизы проектов фонда "Инвестиционное агентство" Тюменской области Елена Аверина предложила всем участникам конференции вступать в чат "Бизнес и власть" в мессенджерах Вайбер и Ватсап, где в актуальном режиме участники получают ответы на свои вопросы.