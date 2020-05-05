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Тюменцам рекомендуют удобрить почву

Общество, 10:34 05 мая 2020

Тюменский союз садоводов России ВКонтакте | Фото: Тюменский союз садоводов России ВКонтакте

Перед тем, как приступить к посадкам основных культур, почву необходимо удобрить. По словам агротехника, почвоведа Сергея Мальцева, многие предпочитают удобрять почву органическими удобрениями: перегной, торф, компост, зола, гумус.

Минус этих удобрений в том, что они могут содержать семена сорных растений, личинки вредителей, споры грибов.

В отличие от органики, минеральные удобрения не улучшают структуру грунта, но дают растениям полезные вещества для отличного развития и роста. Такие удобрения продаются в виде гранул.

Азотные удобрения влияют на рост зеленой массы, их используют для капусты и зелени. Фосфорные помогают плодам набирать массу, потому удобряем ими клубнику, горох, зерновые растения. Калий дает подпитку корневой системе, он подходит для корнеплодов: моркови, картофеля, свеклы.

Главное - правильно применять питательные вещества, иначе можно навредить урожаю.

Продаются в спецмагазинах и комплексные удобрения, которые повышают урожайность и облегчают уход за растениями, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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