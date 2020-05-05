В Тюмени проходит неделя драматургии

| Фото: Театральный центр "Космос" | Фото: Театральный центр "Космос"

С 3 по 10 мая Театральный центр "Космос" проводит серию лекций и мастер-классов по драматургии от лаборатории для подростков "Здесь Я".

Первую лекцию провел драматург, основатель и методист организации профессиональных наставников по чтению "Книжный гид.org" Марта Райцес. Она рассказала как правильно читать литературу.

6 мая состоится трансляция лекции эксперта премий "Золотой Софит" и "Театр Петербурга – детям" Татьяны Шеремет "Как найти подростковую книгу, от которой невозможно оторваться". Она обсудит с участниками эфира, где искать актуальную современную литературу, какие темы в ней чаще всего поднимаются, и расскажет о новинках.

8 мая на связь выйдет театровед и театральный критик Оксана Кушляева. Ее лекция будет посвящена современной драматургии для подростков. Все эфиры пройдут в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, в течение всей недели будет идти курс "12 часов с драматургом" от Маши Конторович, пьесы которой ставят по всей стране и за рубежом. Его участниками станут подростки от 12 до 18 лет.

Напомним, что театральная лаборатория "Здесь Я" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, пишет "Мегатюмень".