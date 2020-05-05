Тюменцы могут посетить онлайн-музей театрального центра "Космос"

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Онлайн-музей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне откроет Театральный центр "Космос".

На интерактивной площадке будут собраны фотографии, письма, памятные вещи, оставшиеся у тюменцев от прадедушек и прабабушек.

Кроме того, посетителям музея предлагают воссоздать комнату 40-х, какой она могла бы быть у человека, голос которого они услышат. Все созданные комнаты сохранятся, образуя единую галерею. Все персонажи, предметы и истории будут собраны из писем, историй и фотографий тюменцев.

"Идея определяет время, изначально планировалось сделать выставку в холле "Космоса" с телефонами и вещами. В каждом телефоне была бы своя история, начитанная людьми. Рядом различные вещи тех лет, и каждый посетитель мог бы соотнести историю с вещами. Но в сложившейся ситуации мы решили перенести музей в онлайн-формат, на игровую платформу. Каждый сможет собирать по голосовому треку комнату. Экспонаты будут регулярно добавляться", – поделилась художественный руководитель Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина.

Внести свой вклад в проект сможет каждый. Отправляйте свои материалы в сообщения группы "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте" или на почту teatrkosmos72@gmail.com. Театральный центр ждет любую информацию, письма и фотографии, которые расскажут о жизни военных лет, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".