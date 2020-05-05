Тюменские радийщики готовятся отметить профессиональный праздник

| Фото: Радио Красная Армия | Фото: Радио Красная Армия

7 мая празднуется День радио - праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики.

Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

В 1945-м широко отметили 50-летие с этой даты, после чего праздник стал официальным.

В Тюмени первая радиопередача прошла в 1927 году. Регулярное вещание началось в 1930 году. Первый радиоузел находился на месте, где сейчас здание на ул. Республики, 40.

В этом году коронавирус внес свои коррективы. Грандиозных эфиров, марафонов не ожидается. Что обещают радийщики на свой профессиональный праздник? Хорошую музыку и хорошее настроение, полезные подарки.

"Музыка помогает перестроиться, расслабиться. Мы делаем подборку, которая поднимет настроение, - говорят в PR-службе холдинга "РЗС". – 7 мая будет плановая сетка с хорошей музыкой".

В свой профессиональный праздник "Семерка" планирует соблюдать режим самоизоляции. Но это не отменяет возможность отметить День радио с помощью эфира и аккаунтов в своих социальных сетях, говорит руководитель PR-службы медиахолдинга "Семёрка" Александр Набокофф.

"Прежде всего, слушатели узнают некоторые секреты и уникальные факты из жизни радиостанции, а в социальных сетях можно будет увидеть каждого радиоведущего", - пояснил он.