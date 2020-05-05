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В тобольском центре продолжается реабилитация детей

Общество, 18:59 05 мая 2020

Архивное фото. edu.gov.ru

Тобольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних работает в полной изоляции. Здесь проходят реабилитацию 19 ребят из 12 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Под руководством директора центра Татьяны Левиной процесс реабилитации в центре обеспечивают всего 12 специалистов. Они обеспечивают дистанционную учебу для школьников, помогают ребятам в изучении нового материала, подготовке письменных работ и домашнего задания, держат дистанционную связь с учителями-предметниками; проводят тематические воспитательные и профилактические занятия, сообщает департамент социальной защиты Тюменской области.

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