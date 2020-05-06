Студентов приглашают на исторический онлайн-квиз

Архивное фото Центральной городской библиотеки Архивное фото Центральной городской библиотеки

Онлайн-квиз "Студвесна собирает друзей" пройдет 10 мая. Присоединиться к интеллектуальному состязанию может любой желающий.

Квиз состоит из шести раундов. Вопросы участникам будут задавать во время трансляции ВКонтакте. Командам нужно будет вносить свои ответы в специальную яндекс-форму, которую пришлют перед началом эфира.

"Такого квиза в рамках Студвесны еще не было. В этом году в России памятная дата — 75-летие со дня Великой Победы. Мы не останемся в стороне и посвятим юбилею отдельный раунд", — рассказала исполнительный директор XXV Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.

Квиз пройдет рамках онлайн реалити-шоу "Творческий голод", пишет "Мегатюмень".