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Студентов приглашают на исторический онлайн-квиз

Общество, 09:06 06 мая 2020

Архивное фото Центральной городской библиотеки

Онлайн-квиз "Студвесна собирает друзей" пройдет 10 мая. Присоединиться к интеллектуальному состязанию может любой желающий.

Квиз состоит из шести раундов. Вопросы участникам будут задавать во время трансляции ВКонтакте. Командам нужно будет вносить свои ответы в специальную яндекс-форму, которую пришлют перед началом эфира.

"Такого квиза в рамках Студвесны еще не было. В этом году в России памятная дата — 75-летие со дня Великой Победы. Мы не останемся в стороне и посвятим юбилею отдельный раунд", — рассказала исполнительный директор XXV Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.

Квиз пройдет рамках онлайн реалити-шоу "Творческий голод", пишет "Мегатюмень".

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