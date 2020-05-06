Тюменцы проведут марафон на YouTube

Фото: #Домашка" во ВКонтакте (архив) Фото: #Домашка" во ВКонтакте (архив)

Подведены итоги конкурса на продвижение онлайн-проектов "Пошторми" от мультицентра "Контора пароходства".

Так, Николай Смирнов, ведущий праздников, запустит YouTube-канал, состоящий из актерских этюдов и зарисовок короткометражных фильмов по мотивам непопулярных литературных произведений. Инициативу поддержали на сумму 30 тыс. рублей.

20 тыс. рублей выиграла режиссер Юлия Вологжанина. В проекте пройдет 24-часовой эфир, где тюменские музыканты будут создавать альбом про самоизоляцию. Зрители смогут принимать участие в написании текстов, присылая строки в комментарии. Кроме того, перед трансляцией пройдет серия онлайн-лекций с представителями разных профессий музыкальной индустрии.

Также команда "Конторы пароходства" информационно поддержит симультанный перформанс теоретика искусства Германа Преображенского. Он будет состоять из одновременной импровизации четырех потоков искусства: музыки, поэзии, рисования и танца.

Еще пяти проектам поможет в продвижении медиацентр молодежной политики Тюменской области. Среди них — подкаст "Удаленка" с обсуждениями трудностей перехода в режим самоизоляции как технических, так и психологических; онлайн-журнал TEXTURE о мыслях, историях людей и традициях разных народов; документальный фильм "В домашних условиях" о примирении, осознанности и самодисциплине.

А также YouTube-канал PoLyak, где зрители и ведущий будут изучать основы музыки вместе с экспертами — битмейкерами, гострайтерами, вокалистами. И две онлайн-фотосессии с ветеранами и людьми, которые сейчас не могут вернуться в Россию, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".