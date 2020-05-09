В ТюмГУ стартует интенсив по подготовке к вступительным экзаменам

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

На подготовительном отделении ТюмГУ идет набор слушателей на трехнедельные интенсивные курсы для выпускников прошлых лет, выпускников СПО, иностранных граждан по подготовке к вступительным экзаменам, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Курсы будут проходить в режиме онлайн. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели ТюмГУ, аккредитованные эксперты ЕГЭ.

Формируются репетиторские (5-7 человек) и поточные (10-12 человек) группы. Начало занятий – июнь-июль, по мере формирования групп.

Запись проводится по электронной почте: e.y.vasileva@utmn.ru и o.v.bulatnikova@utmn.ru.