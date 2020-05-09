  • 9 мая 20209.05.2020суббота
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В ТюмГУ стартует интенсив по подготовке к вступительным экзаменам

Общество, 17:44 09 мая 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

На подготовительном отделении ТюмГУ идет набор слушателей на трехнедельные интенсивные курсы для выпускников прошлых лет, выпускников СПО, иностранных граждан по подготовке к вступительным экзаменам, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Курсы будут проходить в режиме онлайн. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели ТюмГУ, аккредитованные эксперты ЕГЭ.

Формируются репетиторские (5-7 человек) и поточные (10-12 человек) группы. Начало занятий – июнь-июль, по мере формирования групп.

Запись проводится по электронной почте: e.y.vasileva@utmn.ru и o.v.bulatnikova@utmn.ru.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# интенсив , онлайн , ТюмГУ , экзамен

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:20 09.05.2020Ролик исполнения песни "День Победы" создали в Уватском районе
19:44 09.05.2020Молодогвардейцы провели праздничные концерты во дворах Тюмени
19:32 09.05.2020Фронтовые бригады, поздравления от медработников и автопарад: как празднуют День Победы в Викуловском районе
19:23 09.05.2020Тюменцы исполнили знаменитую песню "День Победы"